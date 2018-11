Ce a pățit o tânără după ce le-a spus părinților că este lesbiană. „Cei doi au răspuns cu ură”

17:40

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Brăila, Iulian Chiriac, a declarat joi, 22 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă, că Spitalul Judeţean de Urgenţă din Brăila are medicamente doar pentru partea de urgenţă, iar unitatea spitalicească nu mai are bani suficienţi pentru achiziţionarea de medicamente după recentele majorări salariale, care acoperă 80% din bugetul spitalului. „Este adevărat […] Post-ul Un spital județean mai are medicamente doar pentru urgențe. Și salariile medicilor sunt în pericol apare prima dată în Libertatea.ro.