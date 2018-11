Un bătrân din Hunedoara a fost ucis de câinii unui vecin. Omul a fost găsit într-o baltă de sânge

13:10

Lucian Şova şi-a înregistrat, joi, la ora 10:48, demisia din funcţia de ministru al Transporturilor la cabinetul premierului, au precizat pentru MEDIAFAX surse guvernamentale. Lucian Șova a demisionat astăzi din funcția de ministru al Transporturilor chiar înainte de ședința de Guvern de la ora 11:00. “Lucian Şova a ajuns la cabinetul premierului la ora 10:48, […] The post Lucian Şova și-a dat demisia din funcţia de ministru al Transporturilor appeared first on Cancan.ro.