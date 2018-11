Andreea Raicu, dezbrăcată de haine și de complexe: ”Fără rușinile care mă blocau de fiecare dată!” | FOTO

13:50

Leul s-a apreciat joi în fața principalelor monede, comparativ cu nivelurile de miercuri, arată datele afișate de Banca Națională a României (BNR). Cursul valutar pentru euro a scăzut, joi, cu 0,2% față de miercuri, până la 4,6553 lei, conform datelor afișate de BNR. Un nivel mai redus de atât a fost atins joi, 20 septembrie […]