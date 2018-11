Sora lui Sergiu Nicolaescu a acuzat-o până în ultima clipă pe văduvă: ”I-a adus injurii grave memoriei!

16:00

Vrei să investești în amenajarea casei sau poate în sănătatea ta si a familiei? Creditele de consum îți pot fi cel mai bun prieten. Trebuie, însă, să ții cont de câteva sfaturi. Împrumută atunci când ai nevoie și atât cât îți este necesar Tu știi cel mai bine ce ȋţi dorești și care sunt lucrurile […] The post Ai nevoie de un credit? Află tot ce trebuie să știi înainte să spui DA appeared first on Cancan.ro.