Ultima dorință a lui Viorel Lis după ce moare. Oana este devastată

17:20

Pavel Bartoș aruncă BOMBA! A dezvăluit motivul pentru care a fost schimbat formatul emisiunii ”Vocea României” de la Pro TV. Foarte mulți telespectatori s-au întrebat care au fost cauzele care au dus la schimbarea formatului emisiunii ”Vocea României”, iar Pavel Bartoș, invitat în emisiunea lui Petrișor Obae de la ”Pagina de Media”, a oferit informații […] The post Pavel Bartoș aruncă BOMBA! Motivul pentru care nu mai este la emisiunea de la Pro TV: „Ei au dorit o schimbare!” | VIDEO appeared first on Cancan.ro.