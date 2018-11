Mohammed bin Salman a început în Emirate primul său turneu în străinătate de la asasinarea lui Khashoggi

21:30

Cântăreaţa Marina Florea a lansat, joi seară, la magazinul Muzica din Capitală, albumul "Stele perechi", care conţine 18 piese pe care artista le-a cântat de-a lungul carierei muzicale."Mă bucur foarte mult că această piesă - 'Stele perechi' -, această compoziţie superbă, care îi aparţine lui Ionel Tudor, pe versurile soţiei lui, Andreea Andrei, este cea care dă numele unui album minunat. Mi-l doream de mult timp, pentru că piesa asta ne-a adus nouă mare succes şi încă mai e cerută de public în concerte. Mă bucur foarte mult de colaborarea cu Ionel Tudor, de atâţia ani, mai ales că la începuturile carierei mele m-am format în această familie de muzicieni - maestrul George Grigoriu, care m-a descoperit şi care este tatăl Andreei Andrei, şi Ionel este ginerele lui. Am crescut ca artist alături de ei, am avut împreună atâtea proiecte de mare succes, de la Ionel am peste 15 piese şi sper să îl conving să îmi mai scrie", a declarat, pentru AGERPRES, Marina Florea.Între cele 18 piese care se află pe album se regăsesc melodii compuse de Ionel Tudor, George Grigoriu, Nicolae Kirculescu, Jolt Kerestely, Mihai Alexandru, Marcel Dragomir, Adrian Ordean, Dragoş Docan, Robert Anghelescu, dar şi o preluare din repertoriul internaţional şi un cântec din folclorul bihorean."Sunt piese pe care le iubesc mult, cum este cea de la Dragoş Docan - 'Nu te pot uita', maestrul Jolt Kerestely mi-a dat una dintre cele mai frumoase piese, 'Un buchet de crizanteme', e o piesă care a luat trei premii în anii '80, când la Sala Radio se organiza un concurs numit 'Şlagăre în devenire', textul e superb, scris de Dumitru Popescu Chiselet. Maestrul Jolt Kerestely e un romantic, un om de o delicateţe rară", a spus Marina Florea pentru AGERPRES.Ea a adăugat că a avut o colaborare inedită cu Robert Anghelescu de la Proconsul, dar a amintit şi de câteva duete frumoase realizate cu Ovidiu Lipan "Ţăndărică", Adrian Romcescu, Gabriel Cotabiţă, Gabriel Dorobanţu, Adrian Daminescu şi, mai recent, cu Paul Surugiu - Fuego."Fuego a avut o idee minunată, de a reuni trei solişti care am fost descoperiţi şi lansaţi de maestrul George Grigoriu - eu, Stela Enache şi el - şi de a susţine concerte în ţară. E adevărat că ne-am lansat în decade diferite, Stela Enache în anii '70, eu în anii' 80, iar Paul în anii '90. Dar împreună alcătuim un 'trio Grigoriu', am fost în turnee prin diferite oraşe şi peste tot am avut săli pline, lumea e dornică să asculte muzica noastră", a adăugat Marina Florea.La evenimentul moderat de Octavian Ursulescu au participat compozitorii Jolt Kerestely şi Mihai Alexandru, artiştii Stela Enache, Paul Surugiu - Fuego, Natalia Guberna, Carmen Anton, dar şi oameni de radio - Titus Andrei, Lucia Popescu Moraru, Marian Stere, Olivia Sima, Adriana Marian.Albumul "Stele perechi", produs de casa de discuri Eurostar, este al şaselea din cariera Marinei Florea. Din discografia ei amintim: "Marina Florea" (single, Electrecord - 1984), "Să iubim muzica" (LP, Electrecord -1987), "În fiecare zi mi-e dor de tine" (LP, Electrecord - 1988), "Nu te pot uita" (Album, Electrecord - 1996), "Steaua iubirii" (CD, Electrecord - 2001). De asemenea, a fost prezentă pe LP-ul "Marina, Marina, Marina", apărut la Electrecord în 1989, care cuprinde melodii interpretate de Marina Voica, Marina Florea, Marina Scupra.