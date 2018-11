Prima victimă a gerului, în Iași. Bărbatul a ajuns la spital cu 21 de grade Celsius, iar medicii nu l-au mai putut salva

19:50

Scleroza multiplă se numără printre așa-numitele boli rare, fiind supranumită "boala cu o mie de fețe" din cauza faptului că este imprevizibilă cu locul pe care și-l alege ca să se manifeste. Cu toate astea, afectează un număr impresionant de tineri. Și cel mai trist este că imobilizează suferindul, fără posibilitatea de a fi recuperat