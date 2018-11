Proiect Ministerul Sănătăţii: Numărul de locuri la rezidenţiat - majorat cu 300

11:00

'Ralph Breaks the Internet', noua propunere a studioului Disney, şi 'Creed II', o continuare a filmului despre lumea boxului, avându-i ca protagonişti pe Michael B. Jordan şi Sylvester Stallone, şi-au devansat joi premiera pentru a profita de sărbătorirea Zilei Recunoştinţei (Thanksgiving), relatează EFE. Continuarea la 'Wreck-It Ralph', filmul de animaţie care a avut încasări de 471 milioane de dolari în întreaga lume, este o nouă incursiune în lumea jocurilor video şi recuperează carismaticul personaj Ralph (John C. Reilly) alături de întreprinzătoarea şi curajoasa Vanellope (Sarah Silverman).Conflictul din acest lungmetraj rezultă de data aceasta din ciocnirea viziunilor opuse ale celor două personaje asupra vieţii: fericirea zilnică a unei vieţi de rutină pe care o adora Ralph, faţă de căutarea de noi aventuri şi provocări pe care şi le doreşte Vanellope.'Creed II', în regia lui Steven Caple Jr., îl prezintă pe boxerul Adonis Johnson (Jordan), aflat în culmea carierei sale şi asumând noi responsabilităţi familiale, care trebuie să-l înfrunte pe Viktor Drago, fiul lui Ivan Drago (Dolph Lundgren), bărbatul care i-a ucis tatăl în ring.Filmul, care reia cele două elemente centrale ale francizei 'Rocky', beneficiază de prezenţa lui Sylvester Stallone, care îşi aduce întreaga experienţă şi înţelepciune în calitate de Rocky Balboa, consilier şi antrenor al tânărului pugilist.Alte premiere ale acestui sfârşit de săptămână sunt o nouă versiune 'Robin Hood' şi drama istorică 'The Favourite'.'Robin Hood', în regia lui Otto Bathurst, mizează pe acţiune şi spectaculozitate pentru a recrea revolta împotriva Coroanei corupte condusă de un cunoscut erou din folclorul medieval englez care fură de la cei bogaţi pentru a-i ajuta pe săraci.Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn şi Eve Hewson (fiica lui Bono, solistul trupei U2) joacă în film.În timp ce 'The Favourite' prezintă povestea bazată pe fapte reale din secolul al XVIII-lea a relaţiei strânse dintre regina Ana (Olivia Colman) şi confidenta, sfătuitoarea şi iubita ei Sarah Churchill (Rachel Weisz), ameninţată de venirea la curte a slujnicei Abigail Masham (Emma Stone), ceea ce va conduce la o rivalitate amară pentru a deveni favorita reginei.Filmul în regia aclamatului cineast grec Yorgos Lanthimos a fost recompensat anul acesta cu Marele premiul al juriului Festivalului de la Veneţia şi cu Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă, Olivia Colman..AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)