Adevărul Live, ora 13.00: Banii României, aventură cu iz de fake news

Trăim vremuri în care nimeni nu mai ştie cine are dreptate, cine ar puteaavea dreptate şi pe cine am putea credita că are dreptate.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)