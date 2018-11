Connect-R, vizitat de tatăl său la “Te cunosc de undeva!”. “A stat lângă mine, la machiaj, aproape patru ore”

09:20

Ioana Popescu, femeia care în 2015 susținea că are o aventură cu Firicel din „Las Fierbinți”, sare în apărarea actorului, după ce zilele trecute, acesta a fost prins cu permisul suspendat și suspectat că a condus sub influența drogurilor. „Îl cunosc foarte bine pe Cuzin, noi am avut, după cum ştie toată lumea, o relaţie […] Post-ul Ioana Popescu rupe tăcerea, după ce Firicel a fost suspectat că a condus sub influența drogurilor. Cei doi au avut o aventură în 2015. “L-am revăzut recent și… “ apare prima dată în Libertatea.ro.