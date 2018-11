Victor Slav, mesaj subliminal pentru Bianca Drăgușanu la 5 luni de la despărțire!?! Gândurile trimise în azi-noapte

23:00

Denis Drăguș, unul dintre cei mai promițători jucători ai Viitorului, pe care Hagi îi scoate pe bandă rulantă, a fost implicat într-un ”accident sentimental”, la celebrul club din Capitală, BOA. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a fost exact la momentul potrivit și la locul potrivit pentru a fi martor la ”derapajul” pe care Drăguș și […] The post ”Briliantul” lui Hagi, scandal cu bunăciunea în BOA appeared first on Cancan.ro.