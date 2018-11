Incendiu într-un bloc de lângă Capitală

13:15

Podul peste Dunăre de la Brăila, care va lega Moldova şi Muntenia de Dobrogea (în special de Tulcea şi de Deltă), va costa circa 500 de milioane de euro şi va fi gata în trei ani. Contractul de proiectare şi execuţie a podului a fost atribuit în urmă cu un an asocierii dintre firmele Astaldi SpA (Italia) şi IHI Infrastructure Systems Co. Ltd (Japonia).