O bătrână a murit în curtea propriei case. Corpul ei a fost devorat de animale peste noapte

14:10

Marian Nistor își duce singur mai departe visul de a transpune pe o serie de 8 albume integrala Savoy, pentru că nu a găsit sponsori dispuși să-i finanțeze inițiativa. Ajuns la 75 de ani, cântărețul pentru care bentița a devenit aproape marcă înregistrată are gata de lansare două noi CD-uri, „Best of 7" și „Best of […]