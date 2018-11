Guvernul a aprobat a doua rectificare bugetară. 9,5 miliarde de lei în plus la venituri şi 10,7 miliarde lei la cheltuieli

Guvernul a aprobat vineri a doua rectificare bugetară din acest an, iar faţă de prevederile iniţiale sunt 9,5 miliarde de lei în plus la venituri şi 10,7 miliarde lei în plus la cheltuieli, a declarat ministrul...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro