Ofertă incredibilă de Black Friday în Italia: ”Cumperi azi și mori când vrei”

15:30

Conducerea lui CFR Cluj are încredere în ”sclavul” Toni Conceicao, iar directorul sportiv al grupării, Daniel Stanciu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că antrenorul lusitan are toată încrederea clubului şi mână liberă la echipă. În presă au apărut fragmente din contractul său care sugerau o implicare a conducerii în alcătuirea formaţiei din Gruia. […] Post-ul Conducerea lui CFR Cluj are încredere în ”sclavul” Toni Conceicao: ”Poate îi prelungim contractul cu un sezon” apare prima dată în Libertatea.ro.