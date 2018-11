Hunedoara: Stratul de zăpadă în Parâng şi Straja este în scădere; salvamontiştii atenţionează asupra condiţiilor meteo

17:50

Unitatea Sindicatul Liber din Metrou (USLM) ar putea declanşa greva generală în jurul datei de 10 decembrie, dacă "nu va găsi înţelegere" şi nu se va semna contractul colectiv de muncă, a declarat vineri, pentru AGERPRES, Marian Artimon, secretar general al USLM."Deşi am suspendat greva, am anunţat din data de 21 (noiembrie n.r), nimeni nu a venit cu nicio ofertă, pentru că am înţeles că au schimbat Consiliul de Administraţie, care trebuie mandatat de AGA, adică de minister, şi Consiliul de Administraţie trebuie să mandateze directorii pentru a merge să negocieze contractul colectiv cu sindicatele Metrorex. Noi nu ne dorim să ajungem în grevă, dar dacă nu reuşim să găsim înţelegere, undeva în jurul datei de 10 decembrie cred că vom declanşa greva generală.(...) Trebuia să ne creştem salariile undeva de la 1 noiembrie. A expirat contractul colectiv din 27 octombrie. Deja suntem în 23 noiembrie. A trecut aproape o lună. Ce să facem? Să aşteptăm ce? E un drept constituţional negocierea salariilor o dată pe an, la momentul expirării contractului colectiv de muncă", a afirmat Artimon.Vicepreşedintele sindicatului, Marian Bărăgău, a confirmat, la rândul său, posibilitatea declanşării grevei şi a precizat că principalele revendicări ale sindicaliştilor sunt creşterea cu 35% a salariilor, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi prelungirea contractului privind spaţiile comerciale din staţiile de metrou."E posibilă o nouă grevă. Dacă nu rezolvăm problema semnării contractului colectiv de muncă e posibil să reluăm procesul legislativ de declanşare a grevei de avertisment şi a grevei generale. Dacă ne înţelegem azi sau mâine se termină treabă. Greva o să aibă loc numai dacă nu ne înţelegem şi dacă nu semnăm contractul colectiv. (...) Revendicarea numărul unu, la care s-au cam apropiat cumva poziţiile, este creşterea salarială. Am cerut iniţial 41%, dar la ultima întâlnire pe care am avut-o ieri am coborât la 35% şi aşteptăm să vedem cu ce propunere vin dumnealor. A doua este îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Aceste condiţii sunt catastrofale în metrou. Ne mor oamenii din cauza condiţiilor care foarte greu se pot schimba. Şi a treia: menţinerea în continuare a contractului spaţiilor comerciale, care sunt strict legate de viaţa şi profesiile unor oameni care sunt în metrou, o parte angajaţi şi cei mai mulţi rude, colaboratori ai membrilor de sindicat. Dorim ca acest contract să se prelungească, pentru că el este în avantajul membrilor noştri de sindicat", a explicat Bărăgău.Circa 150 de sindicalişti de la metrou au participat vineri dimineaţa la un protest în faţa Ministerului Transporturilor, pentru care nu au avut autorizaţie. Sindicaliştii sunt nemulţumiţi de declaraţiile ministrului demisionar al Transporturilor, Lucian Şova. Aceştia au scandat "Hai români, veniţi cu toţi, să scăpăm ţara de hoţi", "Jos, jos, jos, Şova mincinos", au agitat pancarte pe care scria "Domn Pinochio de Bacău dă cu pietre în metrou" şi au suflat din vuvuzele."Nu aveam cum să-l anunţăm. Legea spune că (trebuie anunţat n.r) cu 48 ore înainte, dar ceea ce a inflamat lucrurile cel mai tare, pe lângă conferinţa din 7 noiembrie a ministrului demisionar Şova, a fost emisiunea de aseară de la o televiziune publică. A inflamat foarte tare pentru că dânsul (Lucian Şova n.r) a venit să prezinte raportul plecării din mandat şi a vorbit jumătate din emisiune despre răul pe care îl fac sindicatele Metrorex. Nu înţelegem. Pentru faptul că nu s-au dat în construcţie noi kilometri de autostradă e vinovat sindicatul de la metrou? Pentru faptul că deşi trebuia în 2015 să se dea în exploatare magistrala 5 (de metrou, n.r.) se pare că nici la anul nu o vom avea. Podul de la Grădiştea pe calea ferată este rupt de 15 ani. Vinovat: sindicatul de la metrou. Aceste acuzaţii pe care le-a făcut domnul ministru aseară, cum că salariul mediu este 8.000 de lei... mulţi am venit aici să-i cerem diferenţa, să ne dea din buzunarul dumnealui diferenţa. Salariul mediu este undeva la 3.000 lei, din ce ştiu eu. N-am cifra exactă. Dar sigur nu e 8.000. Chiar şi aseară în emisiune a fost întrebat şi a zis că brut, ce iau oamenii în mână nu ştie. Dânsul nici nu ştie pe unde este metroul cred", a spus Artimon.AGERPRES/(AS-autor: Nicoleta Gherasi, editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dădârlat)