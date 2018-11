Supărat pentru că fiul său, Texas, are datorii uriașe, Lilică le-a transmis un mesaj savuros cămătarilor: ”V-am pus în vedere anul trecut și nu m-ați ascultat!”

12:50

Incendiu puternic la Chiajna. Mansardă de la două blocuri lipite a fot cuprinsă de flăcări. La fața locului au fost trimise 20 de autospeciale de stingere.(CITEȘTE ȘI: SUPERTARE! CE FĂCEA BIANCA ÎN MAȘINA DE 250 000 EURO CÂND A TRECUT PE ROȘU…) Flăcările au cuprins mansarda blocurilor și se extind până la etajul al treilea. Mașinile de pompieri […] The post Incendiu puternic în Chiajna! 20 de autospeciale trimise la fața locului appeared first on Cancan.ro.