Un adolescent de 19 ani, condamnat să semneze în Registrul Infractorilor Sexuali. El a atins o fată de 14 ani, într-un cinematrograf

Bujor Hălmăgeanu, primul antrenor din Ghencea, a încetat din viață la vârsta de 77 de ani. Pentru moment, nu se cunoscu cauzele decesului. Acesta a jucat pentru Politehnica Timișoara, Petrolul Ploiești și Dinamo Slatina, dar a scris istorie la Steaua București cu care a câștigat un titlu (1967-1968) și 6 Cupe ale României. Totodată, Bujor […]