Oana Zăvoranu le spune fanilor săi tot ce are pe suflet: ”Oameni care s-au născut supărați pe viață!”

Elena Vesnina, în vârstă de 32 de ani, din Rusia, este în culmea fericirii după ce a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Tânăra a fost lider mondial WTA la dublu, iar performanţele sale sportive au fost întotdeauna pe un loc ridicat din clasament. Elena a jucat ultima oră la Roland Garros, în primăvară, […]