Drama puștiului pe care părinții l-au botezat Gigi Becali. Mama l-a abandonat, iar tatăl…

16:00

Preşedintele executiv al Politehnicii, Adrian Ambrosie, a cerut demisia directorului sportiv Tibor Selymes şi cea a managerului PR, Aurelian Simion. Selymes a replicat dur, spunând că Ambrosie a cerut dublarea salariului şi că a avut multe gafe manageriale. Ambrosie, care este susţinut de primarul Iaşului, Mihai Chirica, a lansat un atac dur la adresa echipei […] The post Război intern în toată regula la Poli Iași! appeared first on Cancan.ro.