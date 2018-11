SUA: Secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, subiectul nemulţumirilor preşedintelui Donald Trump

18:20

Numărul 1 în tenisul mondial, Simona Halep, le-a transmis vineri românilor, de la Timişoara, ca mesaj pentru sărbătoarea Centenarului, să aibă încredere în ei, pentru că sunt capabili de lucruri mari.Ea a reafirmat că are ca mare dorinţă a sa cucerirea Olimpiadei."Românii sunt capabili de orice; să aibă încredere şi chiar dacă venim dintr-o ţară mai mică, suntem capabili să facem lucruri foarte mari", a afirmat Simona Halep.Simonei Halep i-a fost decernat, vineri, titlul de Doctor Honoris Causa Beneficiorum Publicorum al Universităţii de Vest Timişoara (UVT), devenind cea mai tânără deţinătoare a acestui titlu academic."A fost o veste extraordinară, sunt foarte onorată să primesc acest titlu, sunt destul de tânără. Este un eveniment deosebit şi mulţumesc UVT. Sunt pentru prima dată în Timişoara, a fost o experienţă deosebită şi mulţumesc oraşului", a afirmat Halep, într-o conferinţă de presă.Mesajul său pentru tineri, ca sportiv împlinit, este acela că atunci când ai încredere în tine şi nu renunţi niciodată, orice este posibil."Aşa a fost la mine şi chiar dacă am trecut prin momente grele şi perioade foarte dificile, nu am renunţat şi până la urmă mi-am îndeplinit tot ceea ce-mi doream. Sunt un sportiv împlinit. Tot timpul avem de perfecţionat ceva, nu mă consider o persoană perfectă, mai am multe de făcut, mi-aş dori să progresez şi în tenis, pentru că sunt multe lucruri la care aş vrea să fiu mai bună, pe partea personală, emoţională, psihologică şi am energia necesară să fac acest lucru", a adăugat tenismena, care a răspuns unui tir de întrebări ale jurnaliştilor.Simona Halep a subliniat că şi-ar dori foarte mult şi ca echipa României să învingă Cehia în Fed Cup. Ea a arătat că pentru următorul an şi-a stabilit ca obiectiv de a progresa cât mai mult în echipa Fed Cup, chiar dacă nu va fi uşor, pentru că adversarele din Cehia au câştigat deja de câteva ori trofeul.Sportiva a menţionat că se simte bine, că momentan nu are nicio durere la coloană şi speră să fi trecut toate problemele de sănătate, pentru a începe cu bine şi fără probleme noul an, care va fi mai greu decât 2018."Nu îmi voi lua antrenor în perioada următoare. Va fi greu, pentru că de mult nu am mai mers fără antrenor, rutina se schimbă, trebuie să fiu mai responsabilă pe anumite lucruri, dar obiectivul meu principal este să progresez la atitudine, pe teren, să fiu responsabilă de ceea ce fac pe teren şi să iau deciziile necesare pe teren şi în afară", a explicat Halep.În altă ordine de idei, sportiva a menţionat că în întrecerile din tenis s-a mers aproape 100% pe susţinere din fonduri private, dar speră ca ţara să ajute micuţii care au nevoie de partea financiară, pentru că este un sport foarte scump."Sper să se facă un sistem în care să existe motivaţie reciprocă, aşa cum este în alte ţări. Chiar şi cu această susţinere minimă avem şase jucătoare în Top 100, ceea ce este enorm, nu multe ţări au astfel de performanţe, susţinere din partea presei şi a oamenilor, chiar şi când trec prin momente dificile, şi energia pozitivă de care toţi avem nevoie la greu şi la bine. Am încredere în ţara noastră că va face posibil să avem şi noi o arenă pe care să putem juca Fed Cup", a afirmat tenismena.După Crăciunul pe care-l va petrece acasă, Simona se va îndrepta spre Australia şi spre noul an competitiv, în care principale adversare consideră că îi vor fi toate celelalte jucătoare."Fiecare meci este dificil, nu contează ce clasament ai, nivelul este acum foarte ridicat, toată lumea munceşte şi toată lumea merită să câştige. Pregătirea (sa. n.r.) mentală pentru Top 10 este de 80% acum. Cea mai mare dorinţă sunt Fed Cup şi Olimpiada. Mi-aş dori foarte mult să fac o treabă bună. Obiectivul rămâne câştigarea unui Grand Slam, chiar dacă am câştigat unul, dar Olimpiada rămâne pe primul loc în momentul de faţă", a conchis Simona Halep.Faptul că a reuşit să cucerească rapid copiii şi tinerii a fost concretizat şi prin numărul extrem de mare de admiratori de toate vârstele care au aşteptat-o pe Simona în UVT, dincolo de un cordon de jandarmi care i-au deschis calea. După conferinţa de presă, începută cu o întârziere de aproape o oră, ea a fost nevoită să părăsească clădirea pe o altă intrare, întrucât timpul nu i-a permis să mai dea autografe sutelor de persoane care o aşteptau. AGERPRES / (A - autor: Otilia Halunga, editor: Marius Frăţilă, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: uvtromania/facebook.com