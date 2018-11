Un cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea! Ce magnitudine a avut seismul

17:00

Un vânător de chilipiruri a cumpărat un container cu doar 500 de dolari. Numai că surpriza sa a fost una uriașă și i-a schimbat viața din temelii. În container se afla un seif. Iar în seif, după ce respectivul norocos a reușit să îl deschidă, se aflau nu mai puțin de 7,5 milioane de dolari. (Angajeaza-te […] The post Un vânător de chilipiruri a cumpărat un container cu doar 500 de dolari. Înăuntru a descoperit o sumă colosală appeared first on Cancan.ro.