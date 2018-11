Vocea României. Smiley a făcut anunțul cu ochii în lacrimi: „Acum am realizat asta!”

18:10

Un adolescent de 19 ani a fost condamnat să semneze în Registrul Infractorilor Sexuali. Este un caz foarte grav și se trage, din nou, un semnal de alarmă în legătură cu bărbații care profită de credulitatea unor minore și doresc – sau ajung – să întrețină relații sexuale cu ele. Totul s-a întâmplat în Bury, Greater […] The post Un adolescent de 19 ani, condamnat să semneze în Registrul Infractorilor Sexuali. El a atins o fată de 14 ani, într-un cinematrograf appeared first on Cancan.ro.