Ultimele detalii despre transferul lui Olaru la FCSB: "Mi-aș dori 10 de Becali în Liga 1"

România U21 va înfrunta Anglia, Franța și Croația în grupa C la EURO 2019. Alexandru Cicâldău (21 de ani) nu se teme de un duel cu Kylian Mbappe. "Va fi o înfruntare foarte dificilă cu Anglia. Am avut și un amical anul ăsta. Sunt buni, dar nicio echipă nu este de speriat. Forța noastră de grup poate face diferența acolo. Nu am apucat să discut cu colegii, m-am uitat la tragere în direct. Eram doar cu nepoata mea. ...