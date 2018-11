Verzii europeni îşi desemnează 'capul de listă' pentru alegerile europarlamentare din mai 2019

21:20

Selecţionerul echipei de fotbal Under-21 a României, Mirel Rădoi, a declarat, vineri, după tragerea la sorţi a grupelor turneului final, că tricolorii sunt outsideri la Campionatul European din 2019, dar le vor face viaţa grea adversarelor.''Era clar că vom întâlni adversari puternici. Ne-am calificat ca să ne batem cu cei mai puternici şi asta vom face. Chiar dacă suntem outsideri, le vom face viaţa grea tuturor. Toată echipa se va apăra şi toată echipa va ataca! Am avut cea mai bună defensivă, şi noi, şi englezii, dar nu mai contează ce a fost în preliminarii. Nu ne temem de niciun adversar'', a declarat Mirel Rădoi pentru site-ul Federaţiei Române de Fotbal.România a fost repartizată în Grupa C, alături de Anglia, Franţa şi Croaţia, la tragerea la sorţi efectuată vineri, la Bologna.''Este o grupă foarte dificilă, întâlnim forţe ale Europei, sperăm ca pe viitor să ne duelăm cu ei şi la seniori la turnee finale. Obiectivul nostru nu e doar să participăm. Ne dorim să realizăm lucruri frumoase la vară în Italia. Revenim după 20 de ani la un turneu final U21 şi avem speranţe că viitoarele generaţii vor ajunge şi ele aici. Am avut un an foarte bun la juniori, U17 şi U19 s-au calificat la turul de elită şi ele. Înseamnă că avem cluburi care au început să investească în viitor'', a afirmat, la rândul său, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu.Atacantul George Puşcaş (Palermo), promovat de la Under-21 la echipa de seniori, a declarat: ''Ştiam cu toţii că nu va fi uşor indiferent de adversari, că orice meci va fi greu. Jucăm la Campionatul European, unde motivaţiile sunt mari pentru toată lumea, sunt de părere că avem o grupă puternică, dar, totodată interesantă. Mergem la EURO încrezători că putem trece de grupe. Hai România!''.''E o grupă grea, dar nu imposibilă. Ne jucăm şansa noastră şi suntem hotărâţi şi concentraţi pentru a duce România cât mai sus'', a spus un alt atacant, Adrian Petre (Esbjerg).Mijlocaşul Ianis Hagi (FC Viitorul), la rândul său, a afirmat: ''Am ajuns printre cele mai bune 12 echipe ale Europei, e normal să fie greu la EURO, dar trebuie să mergem acolo să ne bucurăm de fotbal şi să fim convinşi că putem câştiga meciuri!''.Extrema Dennis Man (FCSB) a apreciat şi el că va fi greu, dar rămâne optimist: ''Va fi greu, dar mergem în Italia, la EURO, cu încredere. Avem un grup unit şi am demonstrat până acum că putem pune probleme oricărei echipe. Vrem să ne jucăm şansa noastră''.''E o grupă incomodă, dar, dacă vom arăta aceeaşi determinare şi atitudine ca în preliminarii, vom avea şansele noastre şi trebuie să credem în ele până la final'', a apreciat mijlocaşul Dragoş Nedelcu (FCSB).Turneul final se va disputa în perioada 16-30 iunie 2019, în cinci oraşe din Italia şi în San Marino: Bologna, Reggio Emilia, Cesena, Trieste, Udine, Serravalle. Potrivit programului, România ar urma să debuteze pe 18 iunie, contra Croaţiei, pe 21 iunie va înfrunta Anglia, iar pe 24 iunie va avea loc meciul cu Franţa. Din cele trei grupe se vor califica în semifinale câştigătoarele şi cea mai bună ocupantă a locurilor secunde.AGERPRES (AS/editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)