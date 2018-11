După ce a anunțat că pleacă de la emisiune, Gabriela Cristea a făcut o criză de nervi în direct!

21:00

Oana Zăvoranu le spune fanilor săi tot ce are pe suflet, mai ales că promisese acestora, acum ceva timp, că va fi mult mai apropiată de ei pe rețelele de socializare. Motiv pentru ca aceștia să îi urmărescă, de fiecare dată, postările pentru a afla ce s-a mai întâmplat în viața vedetei. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ […] The post Oana Zăvoranu le spune fanilor săi tot ce are pe suflet: ”Oameni care s-au născut supărați pe viață!” appeared first on Cancan.ro.