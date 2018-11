Auto-F1: Niki Lauda anunţă că vrea să revină în activitate după ce a fost supus unui transplant de plămâni

11:20

Actriţa Geraldine Fitzgerald, membră a American Theatre Hall of Fame, s-a născut la 24 noiembrie 1913, la Greystones, în comitatul Wicklow, Irlanda, potrivit www.imdb.com.Atrasă de teatru, ea a fost încurajată să meargă pe acest drum de către mătuşa ei, actriţa şi regizoarea Shelah Richards. În 1932, Geraldine Fitzgerald s-a alăturat faimosului Gate Theatre din Dublin. S-a mutat, în 1934, la Londra, unde a început să joace în filme. S-a făcut repede remarcată, unul dintre cele bune filme ale sale din aceea perioadă fiind "The Mill on the Floss" (1937).Succesul său a condus-o către Statele Unite, stabilindu-se la New York în 1938. A jucat pe Broadway în rolul lui Ellie Dunn în spectacolul "Heartbreak House" de George Bernard Shaw, o producţie a Mercury Theatre, în care l-a avut coleg de scenă pe Orson Welles în rolul octogenarului căpitan Shotover.A fost remarcată de producătorul Hal B. Wallis, actriţa semnând un contract pe şapte ani cu Studiourile Warner Bros.Rolul Isabellei în "Wuthering Heights" (1939), în care Laurence Olivier a fost Heathcliff, i-a adus o nominalizare la un Premiu Oscar pentru cea mai bună actriţă. Filmul a fost realizat după romanul scriitoarei engleze Emily Bronte, în regia lui William Wyler. A urmat un alt mare succes: "Dark Victory" (1939), alături de marea actriţă Bette Davis.S-a întors la teatru, în 1955, jucând în piesa lui Bernard Shaw, "The Doctor's Dilemma" şi în cea a lui Orson Welles - "King Lear".Alte filme: "A Child Is Born" (1939), "Til We Meet Again" (1940), "Flight from Destiny" (1941), "Watch On The Rhine" (1943), "Ladies Courageous" (1944), "Wilson" (1944), "The Strange Affair of Uncle Harry" (1945), "Three Strangers" (1946), "The Pawnbroker" (1964), "Rachel, Rachel" (1968), "The Last American Hero" (1973), "Harry and Tonto" (1974), "Echoes of a Summer" (1976), "The Mango Tree" (1977), pentru care a fost nominalizată la categoria "cea mai bună actriţă" de Institutul Australian de Film, "Arthur" (1981), "Lovespell" (1981), "Poltergeist II: The Other Side" (1986) şi "Arthur 2: On the Rocks" (1988), notează www.imdb.com.De asemenea, a avut numeroase roluri în filme şi seriale de televiziune, între care: "Yesterday's Child" (1977), "The Quinns" (1977), "Tartuffe" (1978), "The Jilting of Granny Weatherall" (1980), "Dixie: Changing Habits" (1983), "Do You Remember Love" (1985), "Circle of Violence: A Family Drama" (1986), "Night of Courage" (1987), "Bump in the Night" (1991).A avut succes şi ca regizor de teatru, devenind una dintre primele femei nominalizate la un Premiu Tony, pentru filmul "Mass Appeal" (1982), potrivit www.cbsnews.com.Geraldine Fitzgerald a fost căsătorită (1936-1946) cu un aristocrat irlandez, Edward Lindsay-Hogg. Cei doi au divorţat, actriţa căsătorindu-se cu omul de afaceri american Stuart Scheftel, care a murit în 1994. A avut doi copii: un fiu, regizorul Michael Lindsay-Hogg (n. 1940) şi o fiică, Susan Scheftel.Actriţa a murit la 17 iulie 2005, la vârsta de 91 de ani, după o lungă bătălie cu boala Alzheimer. AGERPRES/(Documentare - Irina Andreea Cristea; editor: Doina Lecea, editor online: Anda Badea)