Andreea Popescu a dat cărțile pe față, la 5 ani după ce a rupt colaborarea cu Delia: „Mă uitam prin telefon și…”

Fratele lui Juan Orlando Hernandez Alvarado, președintele Hondurasului, a fost arestat la Miami, fiind acuzat de implicare în traficul de droguri, a anunțat Administrația prezidențială de la Tegucigalpa, potrivit cotidianului The New York Times. Juan Antonio "Tony" Hernandez, în vârstă de 40 de ani, a fost acuzat în trecut că ar avea legături cu gruparea […]