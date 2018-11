E luteran, ce să caute într-o biserică ortodoxă? REACŢIA lui BECALI, după ce IOHANNIS a anunţat că nu participă la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului

"Am dat două milioane de dolari pentru Catedrala Mânturii Neamului în 2007, când nici nu era făcut nici proiectul. (...) Vo merge mâine (duminică-n.r.) la sfinţire. Sunt fericit şi bucuros că particip la un aşa eveniment. 60 de înalţi prelaţi, de episcopi, vă daţi seama, câtă putere a Duhului Sfânt? (...) Faptul că Iohannis nu participă mâine e foarte bine şi bine că nu o face şi din bun simţ, dar şi pentru că nu are ce căuta acolo. Nu are ce căuta un om, ca să folosesc cuvinte mai politicoase,...

