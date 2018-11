Orban: Cu certitudine vom depune moţiunea în actuala sesiune parlamentară

14:40

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa trebuie să câştige partida din deplasare cu CSM Poli Iaşi de duminică după ce în sezonul trecut a pierdut titlul în urma înfrângerii suferite acolo în finalul play-off-ului."Este o partidă importantă cu un adversar bun, care sezonul trecut ne-a pus mari probleme. Am avut întotdeauna meciuri dificile cu ei, mai ales cele din deplasare. Trebuie să fim pregătiţi şi concentraţi la maximum pentru a câştiga cele trei puncte. Va fi un meci de luptă. Am pierdut titlul la Iaşi, dar trebuie să ne gândim că anul acesta este un alt joc. Trebuie să mergem acolo să câştigăm. Ne doream să avem un joc pe un teren mai bun, pe care să putem avea o construcţie bună. Dar sper ca la ora meciului terenul de la Iaşi să fie cât de cât OK pentru a juca. Ceea ce cred că va fi destul de greu, mai ales că va fi şi foarte frig. Însă trebuie să fim pregătiţi pentru orice teren şi orice vreme", a spus el.Tehnicianul speră ca partida de duminică să nu mărească numărul jucătorilor accidentaţi din lot. "Îmi este teamă de accidentări pentru că am avut multe probleme în ultima perioadă. Iar când nu avem accidentaţi, avem suspendaţi. La fiecare etapă vine ghinionul peste noi. Dar mergem înainte cu cei care sunt disponibili. E greu să am un 11 care să joace meci de meci. În afară de suspendări şi accidentări mai sunt momente în care sunt şi jucători care nu traversează o formă foarte bună şi atunci trebuie să fac schimbări. Şi eu mi-aş dori să nu fac nicio schimbare", a precizat antrenorul.Nicolae Dică s-a arătat deranjat de declaraţiile făcute la adresa sa de mai mulţi antrenori şi a cerut mai mult respect din partea acestora. "Mie mi se analizează tot, dar vreau să fiu concentrat pe munca pe care o am eu de făcut la echipă şi mai puţin pe ceea ce se vorbeşte despre mine. Că mă deranjează aceste lucruri, sigur, dar poate vor veni momentele când le voi răspunde acestor oameni care vorbesc în plus faţă de mine. Se scot în faţă foarte multe lucruri negate şi foarte multe care sunt neadevărate. Cei care vorbesc despre Nicolae Dică să se uite mai întâi la ce au făcut ei şi apoi să discute despre mine. Mă deranjează că noi, antrenorii, nu ne respectăm şi vorbim mult despre ceilalţi. Ar trebui să fim mai precauţi în declaraţii atunci când nu avem echipe. E clar că orice antrenor român îşi doreşte să antreneze la FCSB. Şi spun asta pentru că ştiu câte telefoane primeşte patronul pentru a veni un antrenor la echipă", a mai afirmat Dică.Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, duminică, de la ora 20,30, în deplasare, formaţia CSM Poli Iaşi, într-o partidă contând pentru etapa a 16-a a Ligii I.AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Anda Badea)