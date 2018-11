Tottenham - Chelsea, liveSCORE de la 19:30 » Derby de Liga Campionilor în Premier League » Echipele de start

18:10

Astra Giurgiu a piedut în deplasarea de la Sepsi, scor 0-1. Costel Enache, aflat la primul meci pe banca giurgiuvenilor, e nemulțumit de modul în care s-au comportat elevii săi după pauză. "Nu punctul ni-l propusesem. Aveam alte gânduri, mai constructive decât un rezultat de egalitate. Am avut doupă reprize total diferite. În prima am fost lucizi, dar după pauză am fost dezorganizați, nu ne-am creat nici ocazii. ...