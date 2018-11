Fotbal - Cupa Libertadores: Autocarul echipei Boca Juniors, atacat de fanii celor de la River Plate

17:20

Reputatul regizor britanic Nicolas Roeg, cunoscut pentru peliculele ''The Man Who Fell To Earth'' (1976) şi ''Don't Look Now'' (1973), a decedat la vârsta de 90 de ani, informează sâmbătă Press Association.Potrivit fiului cineastului, Nicolas Roeg Junior, regizorul a încetat din viaţă vineri seară."A fost un tată în adevăratul sens al cuvântului", a spus acesta.''Împlinise 90 de ani în august", a mai spus fiul regizorului.Din filmografia cineastului fac parte: ''Don't Look Now'' (1973), o adaptare după o povestire de Daphne du Maurier, cu Julie Christie şi Donald Sutherland în rolurile principale, şi pelicula SF ''The Man Who Fell To Earth'' (1976), în care legendarul cântăreţ David Bowie interpretează rolul unei extraterestru.Roeg a mai regizat ''Performance'' (1970), cu Mick Jagger, şi ''Walkabout'' (1971), în care joacă Jenny Agutter.Ultimul film important al cineastului britanic a fost ''The Witches'' (1990), cu Angelica Houston în rolul principal.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu) Sursa foto: Nicolas Roeg / Facebook