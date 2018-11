Reacția Oanei Stănciulescu, după ce Rareş Bogdan a anunţat că revine la Realitatea TV

20:50

Mioara Roman (78 de ani) are stil, iar acest lucru se observă de la vestimentație la coafură. Este tradiționalistă, dar în pas cu moda, fără să facă schimbări radicale de look. Fosta soție a lui Petre Roman a învățat de la hairstylist cum să se aranjeze singură acasă. Mioara Roman s-a numărat printre persoanele publice