Lotul României pentru Europeanul de handbal feminin a fost anunțat! Care sunt surprizele lui Ambros Martin

21:00

Chiajna a pierdut partida cu CFR Cluj, scor 0-1. Dorinel Munteanu nu și-a iertat elevii după o nouă înfrângere."CFR are în lot jucători valoroși, care pot decide un meci. Noi am încercat să compensăm prin dăruire și organizare, dar nu am reușit.Principala mea grijă este că nu reușim să ajungem în fața porții. Sunt nemulțumit de atitudinea jucătorilor care au început meciul, iar cei care intră pe parcurs nu schimbă nimic. ...