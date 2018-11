Fundaţia Vouă a lansat cartea ''100 de prieteni, 100 de poveşti''

Fundaţia Vouă a lansat, sâmbătă seară, volumul "100 de prieteni, 100 de poveşti", sărbătorind 100 de ani de la Marea Unire într-un mod inedit.Cartea a apărut la iniţiativa artiştilor Vasile Mincu şi Adrian "Bitză" Pătraşcu - membri fondatori ai grupului umoristic Vouă - care au lansat invitaţia de a scrie câte o poveste unui număr de 100 de prieteni. Sursa foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO "Iniţial ne-am gândit să scriem o carte cu 100 de poveşti - că avem destule adunate de-a lungul anilor - noi, cei din grupul umoristic Vouă. Am legat ideea cu 100 de poveşti de faptul că anul 2018 este anul Centenarului Marii Uniri. Dar am realizat că e greu să facem asta doar noi, cartea ar fi fost gata peste vreo doi-trei ani, iar concluzia a fost să ne punem prietenii la treabă. Aşadar, ne-am invitat prietenii să scrie o poveste. Am primit răspunsuri de genul 'Eu n-am scris niciodată' sau 'Nu am nicio poveste demnă de a fi publicată într-o carte'. Dar am primit şi răspunsuri pozitive - 'Ce frumos, vă trimit acum povestea mea!'. Aşa a început munca noastră, pentru a aduce azi în atenţia publicului volumul proaspăt ieşit de la tipar", a spus Adrian "Bitză" Pătraşcu.Colegul lui din grupul Vouă, Vasile Mincu, a precizat că ideea a dat roade, iar pe parcursul a şase luni s-au adunat mai mult de 100 de prieteni care şi-au pus amintirile, gândurile, trăirile într-o poveste. Sursa foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO"Ne bucurăm că prietenii cărora le-am lansat invitaţia de a scrie o poveste i-au adus în proiectul nostru şi pe prietenii lor, astfel încât, la final, când am început să edităm cartea, am constatat că nu sunt 100 de poveşti, ci 106! Dar asta nu a reprezentat o problemă, ci un prilej de a ne întâlni toţi co-autorii şi peste şase ani, să marcăm lansarea acestei cărţi, la 106 ani de la Marea Unire", a spus Vasile Mincu.El a precizat că scopul final al apariţiei acestei cărţi este unul caritabil, mai precis proiectul "Povestea mea", dedicat elevilor de gimnaziu cu înclinaţii artistice, dar fără posibilităţi materiale, desfăşurat de către membrii Grupului Vouă.Între co-autorii cărţii "100 de prieteni, 100 de poveşti" se numără campionii olimpici Ivan Patzaichin, Elisabeta Lipă, Laura Badea, fostul fotbalist Helmut Duckadam, artiştii Leo Iorga (Compact), Gabi "Guriţă" Nicolau (Krypton), Mike Godoroja, care au împărtăşit poveştile lor în carte, acceptând, astfel, să fie parte a proiectului caritabil "Povestea mea" şi donând drepturile de autor Fundaţiei Vouă.La evenimentul lansării cărţii "100 de prieteni, 100 de poveşti" au fost prezenţi Helmut Duckadam şi Gabi "Guriţă" Nicolau (Krypton)."Îmi face plăcere să fiu implicat în acest proiect, să fiu prezent la acest eveniment. Povestea pe care am scris-o pentru cartea '100 de prieteni, 100 de poveşti' cuprinde şi amintiri legate de momentul Sevilla 1986, dar şi o întâmplare amuzantă din viaţa personală. Citind cartea, veţi afla cum am ajuns la o altă nuntă decât cea la care fusesem invitat", a spus Helmut Duckadam.Artistul Gabi "Guriţă" Nicolau, solistul trupei Krypton, a declarat că se simte onorat să fie co-autor al cărţii "100 de prieteni, 100 de poveşti" şi să facă parte dintre cei implicaţi în proiectul caritabil "Povestea mea"."Vă mulţumesc, dragi prieteni din Grupul Vouă, că m-aţi invitat în demersul vostru de a scrie o carte al cărei scop final este unul umanitar. De fiecare dată când mi-a fost solicitat ajutorul în astfel de scopuri am răspuns pozitiv. Mă bucur că mă număr printre cei 100 de prieteni care şi-au scris povestea în cartea voastră. Iar dacă unii se întreabă de ce am primit porecla 'Guriţă', vor afla răspunsul citind povestea mea", a spus Gabi Nicolau.Artistul Leo Iorga nu a fost prezent la eveniment, dar a transmis un mesaj video, în care şi-a exprimat dorinţa ca volumul "100 de prieteni, 100 de poveşti" să fie cumpărat, să fie citit, iar scopul caritabil al acestui proiect să fie atins. Sursa foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTOFondurile obţinute cu ocazia lansării cărţii "100 de prieteni, 100 de poveşti" vor fi folosite pentru finanţarea proiectului cultural-caritabil al Fundaţiei Vouă - "Povestea mea". Acest proiect constă în realizarea unei cărţi având ca autori elevi de gimnaziu, ce va cuprinde creaţiile literare ale acestora - povestiri, nuvele, schiţe, poezii scrise în atelierele de creaţie. Gala Premianţilor de la finalul proiectului va fi un eveniment cultural-artistic mediatizat, cu decernare de premii pentru cele mai bune creaţii literare din cartea "Povestea mea".Scopul proiectului constă în dezvoltarea abilităţilor de comunicare corectă în scris a elevilor, deprinderea plăcerii de a citi cărţi (în afara celor din programa şcolară) şi promovarea cooperării între elevi, astfel încât şi cei cu posibilităţi modeste să experimenteze succesul.Proiectul "Povestea mea" deja se derulează în cinci unităţi de învăţământ din sectorul 6 al Capitalei (şcolile generale 153, 163, 167, 168 şi Liceul Teoretic "Marin Preda"), în colaborare cu Primăria Sectorului 6, unde, timp de cinci luni, sunt instruiţi 150 de elevi. Au loc câte zece ateliere la fiecare dintre cele cinci unităţi de învăţământ, deci în total 50 de ateliere, iar perioada de desfăşurare este noiembrie 2018 - martie 2019. Volumul "Povestea mea" va fi distribuit gratuit tuturor elevilor din şcolile generale unde se derulează proiectul. AGERPRES/(AS - autor: Marina Bădulescu, editor: Diana Dumitru, editor online: Ada Vîlceanu)

