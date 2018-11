România, în primele zece ţări cu cel mai mare procent de utilizatori atacaţi cu troieni pentru mobil (raport)

10:20

La 20 noiembrie 2018, a avut loc lansarea FPS-ului Battlefield V, dezvoltat de suedezii de la EA DICE şi publicat de Electronic Arts, potrivit www.ea.com. Este disponibil pentru Microsoft Windows, PlayStation 4 şi Xbox One.Abonaţii premium la serviciul Origin Access au putut juca pe PC începând cu 9 noiembrie 2018, iar cei care au ales varianta Deluxe a jocului s-au putut bucura de el din 15 noiembrie 2018.Battlefield V este intrarea cu numărul 16 în seria Battlefield şi continuarea cronologică a precedentului titlu, Battlefield 1, lansat în 2016. Dacă acesta din urmă abordase Prima Conflagraţie Mondială, jocul din 2018 se referă la cel de-Al Doilea Război Mondial.Partea de singleplayer conţine trei episoade, denumite "Poveşti de război" ("War Stories"), fără legătură directă între ele, cu protagonişti şi locaţii diferite. "Under No Flag" îl are în prim-plan pe Billy Bridger, expert în utilizarea explozibililor, recrutat de Special Boat Service pentru a distruge aerodromurile naziste din Nordul Africii, în anul 1942. "Nordlys" se referă la mişcarea de rezistenţă din Norvegia, aflată sub ocupaţie nazistă timp de trei ani. Protagonista Solveig are misiunea de a sabota programul nuclear nazist, iar pentru a se infiltra în spatele liniilor inamice, aceasta se poate folosi de abilitatea de a arunca cuţite cu precizie.Cea de-a treia poveste de război se numeşte "Tirailleur" şi prezintă războiul prin ochii lui Deme Cisse, un senegalez încorporat în divizia franceză, ce luptă pentru eliberarea unei regiuni din sudul Franţei. Este anunţată o a patra poveste singleplayer, "The Last Tiger", ce va fi inclusă în joc începând cu 4 decembrie 2018.Partea de multiplayer este bogată în conţinut, jucătorii având la dispoziţie, în ziua lansării: opt hărţi gigantice, cu locaţii afectate de război din Olanda, Norvegia, Nordul Africii, Franţa etc.; 30 de arme principale printre care pistoale mitralieră, mitraliere de asalt, carabine, puşti semi-automate, puşti cu lunetă etc.; 7 pistoale şi 9 arme albe, lansatoare de rachete, de grenade etc. La rândul lor, grenadele sunt de mai multe feluri, precum de asalt, anti-tanc, incendiare etc. La toate acestea se adaugă 9 tipuri de tancuri, 5 vehicule de transport, 10 modele de avioane. Toate sunt inspirate din armamentul folosit de armatele Axei şi Aliaţilor, ceea ce oferă un plus de autenticitate acţiunii din joc. Nu lipsesc arme emblematice pentru această perioadă istorică, precum StG44, Gewehr 43, STEN, Mp40, Bren etc.Confruntările în moduri de joc precum "Conquest" sau "Grand Operations" cuprind 64 de jucători într-un meci, însă cei care preferă lupte exclusiv de infanterie pot alege moduri precum "Team Deathmatch" sau "Domination", jucate între două echipe a câte 16 jucători."Grand Operations" este o îmbunătăţire a modului "Operations" din Battlefield 1, soldaţii virtuali luptându-se pe fronturi succesive, fiecare etapă a luptei având obiective specifice. Rezultatul final este influenţat de performanţele avute de cele două echipe. În caz de egalitate, jocul culminează cu noul Final Stand, în care fiecare jucător are o singură armă, muniţie limitată şi nu există respawn.La nivel de gameplay, DICE a venit cu inovaţii menite să sporească atât realismul acţiunii, cât şi lucrul în echipă. De pildă, s-a renunţat, parţial, la sistemul ce permitea auto-vindecarea, cei care iau rolul de medici ai echipei având responsabilităţi crescute. Pe de altă parte, orice soldat îşi poate readuce în luptă camarazii răniţi, deşi într-un timp mai lung decât o fac medicii. S-a introdus posibilitatea de a construi fortificaţii şi depozite de muniţie sau resurse medicale. Revin cele patru clase de infanterie: asalt, medic, suport şi cercetaş. Jucătorii care obţin punctaj superior în timpul meciului au posibilitatea să lanseze devastatoarele rachete V-1, respectiv JB-2 asupra locaţiilor inamice.Există numeroase posibilităţi de personalizare a uniformelor, armelor şi aspectului soldaţilor, obţinute în funcţie de performanţele de pe "câmpul de luptă". Sistemul de specializare dedicat armelor permite jucătorilor să îşi îmbunătăţească performanţele fiecărei arme în funcţie de stilul personal de joc.Battlefield V va primi în perioada următoare noi hărţi, moduri de joc, echipamente şi alte tipuri de conţinut, oferit gratuit celor care deţin jocul. De exemplu, pentru martie 2019 este anunţat modul "Fire Storm", interpretarea dată de Battlefield genului Battle Royale, care va conţine cea mai mare planşă de joc din istoria francizei. După lansare va fi disponibil şi modul "Combined Arms", ce va presupune un sistem cooperativ inovativ. Pe parcurs, îşi va face apariţia şi îndrăgitul mod de joc Rush.Jocul utilizează motorul grafic Frostbite 3, efectele vizuale şi auditive fiind impresionante. Conţine o variantă de sunet 3D, pentru a reda cât mai fidel atmosfera din teatrele de operaţii ale celui mai mare conflict armat din istorie.Battlefield V a fost bine primit de critică, varianta pentru PC fiind notată cu 81/100, potrivit www.metacritic.com. Varianta destinată platformei PS4 a obţinut 75 de puncte din 100, iar cea pentru Xbox One - 79/100.Primul joc al francizei Battlefield, intitulat 1942, a apărut în septembrie 2002, pentru Windows şi OS X. A abordat tot perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Realizat tot de suedezii de la DICE, a fost printre primele ''shootere'' în care accentul nu era pus atât pe lichidarea adversarilor, cât mai ales pe coordonare şi lucrul în echipă. Battlefield 1942 a primit un scor de 89% din partea GameRankings.Precedentul episod al seriei a apărut la 21 octombrie 2016, intitulat Battlefield 1. Cifra 1 simbolizează faptul că acţiunea jocului are loc în timpul Primului Război Mondial. AGERPRES/(Documentare - Horia Plugaru, editor: Liviu Tatu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: www.ea.com