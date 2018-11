Lacrimi și „Jocuri de putere”. Fără el Realitatea nu ar exista. Postul tv nu-l mai reprezintă. Anunțul lui a făcut furori printre fani

00:15

O cantitate importanta de materie intunecata s-ar alfa in centrul galaxiei NGC 3256. Acesta este rezultatul unui studiu recent care a folosit datele astronomice obtinute de ALMA si 2 MASS. Materia intunecata s-ar gasi chiar in cetrul galaxiei – ceea ce pune in criza modelul MOND, cel care modifica forta de atractie gravitationala si nu are nevoie de materie intunecata pentru a explica Universul.