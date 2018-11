Lovitură pentru Anamaria Prodan! Laurențiu Reghecampf a decis să pună punct

18:00

Doliu în lumea sportului, după ce antrenorul Nicolae Matei, în vârstă de 67 de ani, a murit pe teren. În timpul antrenamentului, s-a prăbușit la pământ de față cu juniorii pe care-i pregătea. Antrenorul de copii și juniori a fost transportat la spitalul din Caracal, însă medicii nu au mai putut face nimic, fiind declarat […]