O primărie din TELEORMAN îi va muta romii săraci ai orașului în containere, lângă cimitir

10:00

"Daca nu va exista nicio intelegere, este evident ca ceea ce se va intampla este ca cel mai probabil Consiliul European nu va avea loc", a declarat liderul Guvernului spaniol, aflat intr-o vizita oficiala la Havana. Oficialii de la Madrid au acuzat Marea Britanie ca a introdus o clauza in acordul de retragere care ar permite ca in provincia britanica Gibraltar sa fie aplicati termenii unui viitor tratat comercial cu UE fara sa mai fie necesar acordul Spaniei. Marco Aguiriano, secretarul de stat pentru UE de la Madrid a declarat: "Suntem ingrijorati pentru ca acest paragraf, introdus aproape in mod perfid si sub acoperirea intunericului, ar putea fi folosit de Marea Britanie in viitor pentru a sustine ca un viitor acord intre UE si Marea Britanie ar putea fi aplicat in Gibraltar fara a necesita neaparat acordul prealabil al Spaniei". Londra doreste ca acordul privind iesirea Marii Britanii din UE si cel privind relatiile viitoare post-Brexit sa se aplice si provinciei Gibraltar, in timp ce Madridul vrea ca viitorul statut al acestui teritoriu sa fie negociat bilateral.