Arestarea lui Carlos Ghosn DEZLĂNŢUIE resentimente în alianţa Renault-Nissan. Fostul preşedinte neagă acuzaţiile

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk recomandă ţărilor membre ale Uniunii Europene să aprobe acordul pentru Brexit negociat cu Marea Britanie, relatează BBC. ”Voi recomanda să aprobăm duminică rezultatul negocierilor pentru Brexit. Nimeni nu are motive să fie fericit. În această perioadă critică, UE27 a trecut testul unităţii şi al solidarităţii”, a declarat Donald Tusk. I will recommend that we approve on Sunday the outcome of the #Brexit negotiations. No one has reasons to be happy....