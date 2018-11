Florinel Coman nu mai are limite! Și-a înjurat căpitanul în timpul meciului cu Poli Iași

21:00

Discursul războinic al lui Flavius Stoican dinaintea partidei cu FCSB i-a impulsionat și pe fanii Politehnicii Iași.Suporterii moldovenilor au realizat o scenografie spectaculoasă înaintea meciului de astăzi cu FCSB. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT AICI!”Opriţi-vă, am nevoie de linişte, am nevoie de jucători concentraţi pentru meciul ăsta, am nevoie de încurajări, de asta am nevoie eu ca şi antrenor. ...