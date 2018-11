BREAKING NEWS/ Ucraina în haos. Lege marțială propusă la miezul nopții după ce rușii au atacat 3 vase ucrainene în largul Peninsulei Crimeea

21:10

Silvia Popescu de la „Bravo, ai stil!” nu s-a remarcat doar datorită stilului vestimentar extravagant, ci și prin modul în care a ales să o crească pe fiica ei, Evolette. Câștigătoarea a două dintre cele patru sezoane ale emisiunii de stil, Silvia are o relație de prietenie cu micuța de 6 ani, pe care o […] Post-ul VIDEO/ Silvia Popescu de la „Bravo, ai stil!” are o relație mult prea sinceră cu fiica ei. „Nu cred că trebuie să încurajezi un copil când nu are talent la ceva” apare prima dată în Libertatea.ro.