Nici mama Curţii Constituţionale nu-i poate pune STILOUL ÎN MÂNĂ. Băsescu crede că Iohannis va rezolva MAI RAPID remanierea

Proiectul de acord privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană a fost aprobat de liderii celor 27 de ţări europene, în cadrul summitului de duminică din Bruxelles, a anunţat Donald Tusk, preşedintele Consiliului European. „EU27 a aprobat Acordul de Retragere şi Declaraţia Politică privind viitoarele relaţii dintre Uniunea Europeană şi Marea Britanie”, a transmis Tusk printr-un mesaj postat pe Twitter. EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-...