Exatlon 25 noiembrie! Monica Roșu a renunțat la duel și a fost eliminată: “Puteam să joc şi să rămân“

13:50

Betty Stoian a devenit mămică pentru prima oară în urmă cu două luni. După ce a născut, fiica manelistului Florin Salam a urmat un regim strict, în urma căruia a slăbit uimitor. În prezent, bruneta arată extraordinar. Recent, Betty Stoian și soțul ei, Cătălin Vișănescu, au mers la un eveniment monden, unde tânăra a strălucit. […] The post Cum arată Betty Stoian la două luni după ce a născut! Fiica lui Florin Salam s-a îmbrăcat provocator la un eveniment și… appeared first on Cancan.ro.