BREXIT. ACORDUL negociat cu UE produce o GAURĂ bugetară IMENSĂ Marii BRITANII

Acordul de Brexit negociat de guvernul premierului britanic Theresa May ar "sărăci" Marea Britanie cu 100 de miliarde de lire pe an şi ar determina o scădere a valorii economiei britanice de 3,9% pe an, până în 2030, indică o analiză independentă citată luni de Press Association.

