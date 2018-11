Turcia: Trei soldaţi, decedaţi după prăbuşirea unui elicopter militar în centrul metropolei Istanbul

12:20

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, le-a replicat, luni, reprezentanţilor Consiliul Judeţean Cluj, în legătură cu construirea din fondurile proprii a unui spital regional, insistând că acest proiect va fi făcut de către Guvernul României, şi a contrazis-o pe Corina Creţu în ceea ce priveşte posibilitatea suplimentării fondurilor pentru aceste unităţi spitaliceşti regionale.Sorina Pintea le-a cerut celor de la Consiliul Judeţean Cluj să se ocupe, în schimb, de spitalul de pediatrie pe care îl au în subordine, despre care spune că are "referinţe nu tocmai plăcute"."Spitalul regional Cluj-Napoca se va face de către Guvernul României, cu atragerea de fonduri europene. Am înţeles că sunt nişte discuţii în spaţiul public. Consiliul Judeţean Cluj cred că ar trebui să se ocupe de Spitalul de pediatrie, pentru că am nişte referinţe nu tocmai plăcute despre ceea ce se întâmplă acolo din punct de vedere al structurii", a declarat ministrul Sănătăţii, în cadrul unei vizite la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Bistriţa.Ministrul s-a arătat surprins de intenţia anunţată de reprezentanţii CJ Cluj de a construi singuri spitalul regional şi a dat asigurări că luna viitoare vor fi depuse la Bruxelles cererile de finanţare atât pentru spitalul din Cluj-Napoca, cât şi pentru cele din Iaşi şi Craiova."Eu am rămas foarte surprinsă de ceea ce au spus cei de la Consiliul Judeţean, pentru că, în momentul în care am preluat portofoliul Sănătăţii, în luna februarie, Clujul nu avea definit un teren, mai era nevoie de încă o bucată de teren, trebuia extins PUZ-ul şi am întâmpinat foarte mari dificultăţi în relaţia cu CJ Cluj. Lucrurile s-au rezolvat între timp, studiul de fezabilitate pentru spital este gata. În decembrie, vor fi depuse la Bruxelles cererile de finanţare pentru cele trei spitale regionale - Iaşi, Cluj şi Craiova, dar să nu uităm că este nevoie de o cofinanţare din partea statului român", a spus Pintea.Sorina Pintea a ţinut să-i dea o replică şi comisarului european Corina Creţu, în legătură cu posibilitatea suplimentării fondurilor europene pentru spitalele regionale, spunând că deja s-a primit un răspuns negativ în acest sens în luna septembrie."Europa a alocat pentru cele trei spitale regionale 150 milioane euro, or, un spital, împreună cu infrastructura care va deservi spitalul, costă în jur de 400 milioane euro. Cu siguranţă, Guvernul trebuie să găsească surse, inclusiv din zona privată. Asta nu înseamnă că nu vom atrage fonduri europene. În ceea ce priveşte declaraţia comisarului european, că, dacă este nevoie de o suplimentare, ni se va acorda, daţi-mi voie să o contrazic. În data de 27 septembrie, o delegaţie a Ministerului Sănătăţii, condusă de Cristian Grasu, secretar de stat, s-a dus la Bruxelles tocmai pentru această chestiune şi i s-a spus: 'Nu, pe această axă de finanţare nu mai avem sume suplimentare'. Deci noi am făcut aceste demersuri. Prin urmare, s-a luat decizia fazării. Ca să nu pierdem finanţarea, am spus că până în 2020 vom face prima etapă, licitaţiile, iar în etapa a doua, construcţia efectivă. Deci spitalele se vor face", a mai declarat Sorina Pintea. AGERPRES / (A - autor: Tina Dumitrescu, editor: Irina Poenaru; editor online: Magdalena Tănăsescu)