Tensiune MAXIMĂ între Rusia şi Ucraina. Reuniune DE URGENŢĂ a Consiliului de Securitate ONU

Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a anunţat că va avea loc o reuniune de urgenţă a Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite, după ce Rusia a capturat trei nave ucrainene în Marea Neagră, iar Parlamentul Ucrainei se pregăteşte să declare Legea Marţială. Nikki Haley a informat pe platforma de microblogging Twitter că întâlnirea va avea loc luni la ora 11.00 An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn — Nikki Haley (@nikkiha...

