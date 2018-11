Cristi Chivu știe cine e următorul star al României: "Poate ajunge în La Liga, la echipe mari"

14:00

Dacia Varga (34 de ani) a fost invitatul lui Costin Ștucan în emisiunea GSP Live. Fostul fotbalist a vorbit despre sumele uriașe pe care le are în continuare de încasat de la Sportul Studențesc și de la Petrolul Ploiești. "Am fost la Petrolul și au uitat să ne dea banii. Aveam de luat peste 50.000 de euro. A intrat în faliment. Ce să mai iau, scaunele stadionului? Nu i-am dat nici în judecată, nu am mai încercat. ...