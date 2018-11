Dăncilă, despre Paul Stănescu: „I-am cerut demisia dar nu a vrut să şi-o dea!”. Cum comentează Dragnea gestul ministrului de a nu pleca din Guvern

15:20

Ediția 2018 a The Grand Heritage a avut loc, la finalul săptămânii trecute, în cadrul galeriei The Grand Avenue, situată la parterul JW Marriott Bucharest Grand Hotel, evenimentul din acest an fiind marcat de o expoziție ce reunește elemente tradiționale autentice alături de intepretarea unora într-o manieră modernistă. The Grand Heritage – Primii 100 […] Post-ul The Grand Heritage – Primii 100 de ani – expoziție aniversară dedicată artei și a tradițiilor populare apare prima dată în Libertatea.ro.