Premierul Viorica Dăncilă spune că nu se teme de o moţiune de cenzură

Participarea României în cel mai mare proiect internaţional de cercetare FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research in Europe), în care se află alături de alte 9 state, a intrat în impas, după ce firma care trebuia să realizeze până anul viitor 82 de surse de alimentare cu energie electrică a decis rezilierea contractului din motivul lipsei de reacţie a Ministerului Cercetării şi Inovării (MCI).Directorul general al SC AAGES SA, Molnar Gabor Jozsef, a declarat luni, pentru AGERPRES, că firma sa a fost selectată de către Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică-Cercetări Avansate (ICPE CA), aflat în subordinea MCI, să realizeze cele 82 de surse pentru proiectul FAIR, în anul 2013, şi că, în ciuda actelor adiţionale semnate şi a creşterii preţurilor ca urmare a unor modificări tehnice intervenite pe parcurs, solicitate de beneficiar, la nivelul MCI nu s-a mai soluţionat problema."Lucrarea începută în 2013 a trecut prin mai multe faze de actualizare, ultima în decembrie 2017, în care am stabilit cu ICPE CA un termen limită de 4 luni până la care acest institut, MCI şi partea germană vor găsi o soluţie pentru continuarea lucrării, iar acel termen a fost depăşit. Am decis rezilierea contractului. Între timp, ca să sprijinim găsirea unor soluţii noi am realizat cinci surse de curent, acceptate de partea germană, care însă stau în magazia noastră fiindcă nu le putem livra întrucât contractul nu mai este valabil. Ca să dăm o formă clară acestei situaţii am fost nevoiţi să anunţăm partenerul nostru, ICPE CA şi MCI, că reziliem contractul. Ceea ce mă miră foarte mult este faptul că am trimis scrisoarea cu intenţia de reziliere a contractului de două săptămâni, dar nici până acum nu am primit vreo reacţie, nici din partea ICPE CA, nici din partea MCI, care participă din partea României în acest concern internaţional. Singurii care au reacţionat au fost germanii, care ne-au trimis un mesaj scurt, arătând că regretă că s-a ajuns în această fază şi şi-au exprimat speranţa că problema se va rezolva", a declarat Molnar Gabor Jozsef.Potrivit acestuia, cheltuielile firmei pentru aceste surse de alimentare depăşesc 1 milion de lei, din care o parte a fost finanţată, dar suma rămasă neacoperită decătre semnatarii contractului depăşeşte 500.000 lei.Directorul companiei mureşene susţine că, lăsând la o parte faptul că societatea nu îşi poate recupera nişte investiţii, cea mai mare problemă va fi imaginea României, care nu se va putea achita de sarcinile asumate până în 2019."Lucrarea este necesară fiindcă este parte dintr-o investiţie majoră în Germania şi din acest motiv sunt extrem de surprins, fiindcă este o situaţie blocată, în care nu s-a mai întâmplat absolut nimic. (...) În ultimii 3 ani am primit anual câte cel puţin două planuri de livrare, dar de fiecare dată acestea au fost reactualizate, iar acum chiar dacă s-ar găsi fonduri, nu mai este timpul necesar, fiindcă aceste surse nu se pot face într-un interval atât de scurt. Prin intenţia noastră de reziliere i-am anunţat că preţurile de acum nu mai coincid cu cele din 2013, până şi produsele iniţiale au alt preţ. O foarte mare problemă e lipsa dialogului din partea ICPE CA şi a Ministerului Cercetării şi Inovării. Suntem o firmă care lucrează din 1990 dar nu am mai întâlnit niciodată vreun partener care nu îţi răspundă atunci când este vorba despre un contract de sute de mii de euro", a susţinut Molnar, care crede că dacă ar fi existat voinţă, soluţii s-ar fi putut găsi.Problema în acest contract a apărut după ce partea germană a solicitat României anumite schimbări tehnice la sursele de alimentare cu energie electrică, motiv pentru care constructorul român a solicitat MCI alocarea unor sume suplimentare pentru acoperirea diferenţelor apărute.Într-un răspuns transmis AGERPRES de Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) se arăta că problema societăţii din judeţul Mureş ar fi fost generată de o neconcordanţă de natură financiară, apărută între legislaţia din România şi cea din Germania şi că "până în prezent, niciuna dintre soluţiile avansate nu respectă în acelaşi timp atât prevederile din legislaţia naţională, cât şi pe cele din legislaţia germană, care guvernează Convenţia FAIR şi contractul tripartit FAIR GmbH-MCI-ICPE CA".Conform acestui contract tripartit încheiat între FAIR, MCI şi Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - Cercetări Avansate (ICPE CA), termenul final până la care România trebuie să livreze componentele la care s-a angajat în acest proiect este trimestrul IV 2019.Ministerul Cercetării şi Inovării a precizat, în răspunsul remis AGERPRES, că România este stat fondator al FAIR începând cu 2010, anul în care s-a semnat Convenţia FAIR de către Germania (principalul investitor cu 70% din costuri suportate), Finlanda, Franţa, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, India, Polonia, România, Federaţia Rusă, Slovenia şi Suedia.MCI a arătat că, parte a obligaţiilor ce revin României, în 2013 s-a semnat un contract tripartit între FAIR GmbH (compania germană responsabilă cu realizarea proiectului FAIR), MCI în calitate de acţionar şi finanţator şi ICPE CA în calitate de furnizor.Prin acest contract de contribuţie în natură la construcţia FAIR, ICPE CA s-a angajat să livreze 82 de surse de alimentare şi 119 electromagneţi, iar, la rândul său, IPCE CA a subcontractat realizarea acestor două categorii de produse unicat către două companii, una din ele fiind SC AAGES SA.Potrivit MCI, pe parcursul derulării contractului tripartit au fost realizate, în strânsă colaborare cu partenerii germani, mai multe prototipuri ale surselor de alimentare, care au fost supuse unui program intens de testare derulat atât în România, cât şi în Germania, iar ulterior s-a dovedit că acele neconformităţi semnalate nu provin de la echipamentul livrat de partea română.Cu toate acestea "ICPE CA nu poate achita un preţ mai mare per sursă, fiind limitat la un preţ fix prin contractul încheiat cu AAGES, iar pe de altă parte AAGES nu mai acceptă fabricarea la preţul vechi stabilit prin contract".În ceea ce priveşte electromagneţii, MCI a precizat că, până în prezent, au fost realizaţi 35 electromagneţi (din totalul de 119) din care 30 au fost complet testaţi şi livraţi către FAIR. Dintre electromagneţii livraţi, pentru 20 electromagneţi a fost primit avizul oficial al FAIR privind conformitatea lor cu toate specificaţiile tehnice.MCI mai arăta că, în ceea ce priveşte sursele de alimentare au fost realizate două surse de alimentare (seria zero), ambele fiind testate şi livrate către FAIR, pentru ambele primindu-se avizul oficial al FAIR privind conformitatea cu toate specificaţiile tehnice. Au mai fost realizate încă cinci surse de alimentare, "dar acestea sunt încă în custodia AAGES, până la clarificarea aspectelor contractuale legate de plăţile suplimentare solicitate de aceasta companie".MCI a precizat că FAIR este o infrastructură de cercetare fundamentală în domeniul antiprotonilor şi al ionilor, care se construieşte la Darmstadt, Germania, printr-un efort comun al Germaniei (principalul investitor cu 70% din costuri suportate), Finlandei, Franţei, Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Indiei, Poloniei, României, Federaţiei Ruse, Sloveniei şi Suediei.FAIR va găzdui, începând cu anul 2025, aproape 3.000 de cercetători din 50 de ţări care vor desfăşura activităţi de cercetare în mai multe domenii ale ştiinţei, printre care se află şi cercetarea medicală. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Karina Olteanu, editor online: Anda Badea)